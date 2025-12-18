S&P прогнозирует развитие грузоперевозок между Азербайджаном и Турцией

Завершение испытаний железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в 2025 году и улучшение таможенных процедур позволят восстановить объемы перевозок, что даст возможность Турции и Азербайджану полноценно использовать железнодорожное сообщение с Грузией.

Как сообщает Day.Az об этом говорится в обзоре S&P Global Ratings.

Агентство ожидает постепенного восстановления грузоперевозок со стороны "Грузинской железной дороги" в 2025-2027 годах благодаря устранению ограничений пропускной способности.

"Недавно завершенная модернизация главной линии увеличила ее пропускную способность с 27 до 48 миллионов тонн в год. Проект введен в эксплуатацию в сентябре 2025 года, а полный эффект ожидается с 2026 года", - отметили в S&P.

Кроме того, по мнению агентства, стратегические и маркетинговые усилия, а также государственная поддержка будут способствовать дальнейшему росту перевозок в средне- и долгосрочной перспективе.

Ключевым фактором восстановления объемов грузов станет способность "Грузинской железной дороги" справляться с высокими капитальными расходами на поддержание инфраструктуры и обновление подвижного состава. S&P прогнозирует рост годовых капитальных затрат до 150-170 миллионов грузинских лари в 2025 году и 160-170 миллионов лари в 2026-2027 годах по сравнению с 150 миллионами лари в 2024 году.