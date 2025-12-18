Известные деятели культуры Узбекистана посетили Шушу

Сегодня город Шуша посетили гости, прибывшие в нашу страну в связи с Днями культуры Узбекистана, проходящими в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения жемчужины Карабаха - Шушу гости посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, дом и родник Хан гызы Натаван, Шушинскую крепость, мечеть Говхар Ага, а также дом-музей Бюльбюля. Гости также исполнили песню "Карабах" перед Шушинской крепостью.

Отметим, что подобные визиты способствуют дальнейшему укреплению культурных связей и дружбы между братскими народами.

Церемония закрытия Дней культуры Узбекистана состоится сегодня в школе имени Мирзы Улугбека в городе Физули.