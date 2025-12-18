Директора детсада уволили за взяточничество

В Загатале директор детского сада отстранена от должности по обвинению во взяточничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, распространились утверждения о получении взяток директор детского сада №6 имени Айдына Ахмедова города Загатала Лятифой Гасиловой.

В Шекинско-Загатальском региональном управлении образования сообщили, что Гасилова была освобождена от занимаемой должности с 1 декабря.

Утверждается, что в период своей деятельности бывшая директор обманула множество граждан, обещая трудоустройство, получила от них крупные суммы денег и присвоила их. По словам заявителей, Лятифа Гасилова, давая различные обещания, в итоге не обеспечила людей работой и не вернула полученные средства.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится масштабное расследование.

Подробности инцидента станут известны после завершения следственных мероприятий.