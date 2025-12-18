Сократят ли "умные" светофоры пробки в Баку?

Как мы уже сообщали, в Баку впервые установлены "умные" (адаптивные) светофоры, обеспечивающие непрерывное движение транспортных потоков.

Для реализации данного проекта специалисты из двух зарубежных стран совместно запустили пилотную программу. На первоначальном этапе в тестовом режиме были введены в эксплуатацию светофоры, установленные в Бинагадинском районе столицы - на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Джафара Хандана и Масуда Давудоглу, напротив средней школы №115 (пешеходный светофор), а также на пересечении улицы Джафара Хандана с улицами Ахмеда Раджабли, Анара Шукюрова, Ибрагимпаши Дадашова, Шовкет Мамедовой и Алишера Навои.

Возникает вопрос: насколько эффективны светофоры такого типа?

Транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы, комментируя тему для Day.Az, отметил, что эти "умные" светофоры функционируют как адаптивная система, что является одним из ключевых условий интеллектуального управления транспортом. По его словам, в Азербайджане уже длительное время создан Центр интеллектуального управления транспортом, от которого ожидается эффективная работа. К сожалению, прежние структуры - бывшее Министерство транспорта и Бакинское транспортное агентство - не смогли в полной мере использовать потенциал данной системы.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Министерство внутренних дел предпринимает определенные шаги в этом направлении, и ожидается, что подобная система интеллектуального управления создаст благоприятные возможности для предотвращения заторов и дорожной перегруженности, поскольку она является крайне важным элементом.

По словам Мурадлы, в определенные часы суток интенсивность движения на отдельных направлениях возрастает, однако существующая система светофоров может отдавать приоритет участкам, где транспортный поток отсутствует: "Адаптивные светофоры учитывают это мгновенно и, передавая информацию в центр управления, регулируют процесс совершенно иным образом. Иными словами, на тех направлениях, где наблюдается наибольший поток транспорта, зелёный сигнал горит дольше, что позволяет эффективно регулировать движение".

Он отметил, что в настоящее время система работает в тестовом режиме, однако в ближайшее время можно будет увидеть положительные результаты. При правильном и эффективном использовании её можно широко внедрять, что на данном этапе является крайне важным для Баку.

По мнению эксперта, проблема заторов и перегруженности сегодня волнует всех, а пути ее решения остаются отдельной задачей:

"В результате многолетней реализации проектов, оказавшихся неэффективными, у людей сформировалась атмосфера недоверия, и многие считают, что проблема пробок в Баку никогда не будет решена. Между тем, с помощью подобных "умных" систем данную проблему можно решать поэтапно".

Мурадлы также добавил, что в конечном итоге отпадет необходимость в присутствии сотрудника полиции-регулировщика у каждого светофора и на каждом перекрестке.

"В настоящее время при возникновении заторов туда направляют полицейских для регулирования движения, поскольку водители нарушают правила проезда перекрёстков. По его словам, такой подход в целом будет более эффективным и даст положительные результаты", - сказал он.