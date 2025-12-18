https://news.day.az/sport/1803412.html Мария Стадник станцевала "Яныг Кереми" в Шуше - ВИДЕО Живая легенда мировой женской борьбы, четырехкратный призер Олимпийских игр и бывший член сборной Азербайджана Мария Стадник посетила Шушу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в социальных сетях появились видеокадры, снятые во время визита спортсменки.
