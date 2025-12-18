Польша поставила на боевое дежурство ракетные системы Patriot

Власти Польши поставили ракетные системы Patriot на боевое дежурство, ракеты находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает радиостанция RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это ключевой этап реализации программы "Висла", которая создает интегрированную многослойную систему ПВО Польши", - сказал он, выступая в 3-й бригаде ПРО польской армии.

По словам министра, в период 2027 по 2029 год в республику дислоцируют еще 48 пусковых установок Patriot, которые будут введены в одну систему с американскими истребителями F-35 для защиты воздушного пространства.