Азербайджан вошел в крупный региональный проект АБР

Азиатский банк развития (АБР) оказывает поддержку региональному проекту под названием "Развитие потенциала в сфере торгового финансирования и финансирования цепочек поставок", в котором принимает участие и Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АБР, в проекте, помимо Азербайджана, участвуют Армения, Бангладеш, Камбоджа, Острова Кука, Грузия, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Филиппины, Самоа, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Вьетнам.

Отмечается, что инициатива финансируется за счет Специального фонда технической помощи АБР. Общий объем финансирования составляет 2,50 млн долларов США.

Дополнительные подробности по проекту не раскрываются.

Ранее мы сообщали, что АБР одобрил выделение гранта в размере 500 тысяч долларов из Специального фонда технической помощи для реализации четвертого субпроекта в рамках инициативы "Продвижение Повестки дня устойчивого развития до 2030 года", в которой участвует Азербайджан и ряд других стран - членов банка.