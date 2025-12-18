Мисли Премьер-лига: сегодня состоится матч "Сабах" - "Карабах"

Сегодня состоится перенесенный матч первого тура в Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на стадионе Bank Respublika Arena и начнется в 19:30.

"Карабах" с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, "Сабах" с 31 очком располагается на второй позиции.

18 декабря (четверг)

19:30 - "Сабах" - "Карабах"

Судьи: Эльчин Месиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талибов, Вугар Гасанлы

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Асиман Азизли

Инспектор судей: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Bank Respublika Arena