Мисли Премьер-лига: сегодня состоится матч "Сабах" - "Карабах"

18 декабря (четверг)
Судьи: Эльчин Месиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талибов, Вугар Гасанлы
Сегодня состоится перенесенный матч первого тура в Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на стадионе Bank Respublika Arena и начнется в 19:30.
"Карабах" с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, "Сабах" с 31 очком располагается на второй позиции.
19:30 - "Сабах" - "Карабах"
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Инспектор судей: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Bank Respublika Arena
