Как "умные" светофоры в Баку смогут повлиять на пробки?

Как сообщалось ранее, в Баку впервые внедрены адаптивные ("умные") светофоры, создающие условия для бесперебойного движения транспортного потока.

Устройства на светофорах, похожие на камеры и датчики, сначала принимали за радары, однако на самом деле они являются частью системы контроля транспортного потока и сенсорного управления движением.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел заявили, что в рамках данного проекта специалисты из двух зарубежных стран совместно запустили пилотную инициативу.

На первоначальном этапе адаптивные светофоры введены в тестовую эксплуатацию в Бинагадинском районе столицы - на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Джафара Хандана и Масуда Давудоглу, напротив средней школы №115 (пешеходный светофор), а также на перекрестке улицы Джафара Хандана с улицами Ахмеда Раджабли, Анара Шюкюрова, Ибрагимпаши Дадашова, Шовкета Мамедова и Алишера Навои.

Чем адаптивные светофоры отличаются от традиционных?

"Умные" светофоры измеряют интенсивность движения с помощью установленных на дороге датчиков, камер, а в ряде случаев - радаров. Собранная информация передается в центральную систему управления, которая в режиме реального времени принимает решение об увеличении или сокращении продолжительности зеленого сигнала по соответствующим направлениям. В отличие от традиционных светофоров, работающих по фиксированному графику, адаптивная система постоянно подстраивается под меняющуюся дорожную обстановку.

Как новая система реагирует в часы пик и при аварийных ситуациях?

В часы пик транспортный поток резко возрастает. Традиционные светофоры не учитывают подобные изменения, что приводит к образованию длинных очередей. Адаптивная система автоматически выделяет больше времени зеленого сигнала наиболее загруженному направлению. В случае ДТП или перекрытия дороги система оперативно анализирует ситуацию, изменяет приоритеты направлений и обеспечивает балансировку транспортной нагрузки.

Отмечается, что адаптивные светофоры будут более эффективными для участников дорожного движения. В периоды отсутствия плотного трафика зеленый сигнал будет гореть постоянно, что позволит избежать потери времени.

Ожидаемый эффект от пилотного проекта

Согласно зарубежному опыту, внедрение адаптивных систем позволяет сократить транспортную загруженность на 15-30 процентов.

В зависимости от результатов пилотного проекта установка "умных" светофоров планируется и на других улицах и проспектах столицы.