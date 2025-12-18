В связи с Новым годом Банк ABB запускает специальную кампанию по наличным кредитам. В рамках кампании клиенты могут получить скидку до 6% по годовой процентной ставке при оформлении кредита в Банке ABB. Так, клиенты, которые оформят кредит в Банке ABB для погашения кредитов других банков, получат скидку до 4% по процентной ставке. Клиентам, которые оформляют кредит в Банке ABB впервые либо не имели активного или закрытого кредита в Банке ABB в течение последних 90 дней, предоставляется дополнительная скидка до 2% по годовой процентной ставке.

Воспользоваться этим выгодным предложением может каждый клиент с официальным доходом, получающий заработную плату на карту любого банка. Более того, при оформлении кредита через цифровые каналы до 31 декабря кредит предоставляется без комиссии.

Процесс подачи заявки и получения суммы кредита осуществляется полностью онлайн.

Условия кредита:

Сумма - до 50 000 AZN;

Срок - до 60 месяцев;

Минимальная годовая процентная ставка - от 10,9%;

Без поручителей;

Без комиссии;

Кампания действует с 18 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.

Оформить наличный кредит до 50 000 AZN на выгодных условиях, не посещая отделения и филиалы Банка, можно через приложение ABB mobile или на сайте nagdkredit.az.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте abb-bank.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.