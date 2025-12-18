По факту подрыва на мине в Агдаме 43-летнего мужчины проводится расследование

17 декабря 2025 года на территории села Чеменли Агдамского района, освобожденного от оккупации, произошел взрыв мины.

Как передает Day.Az, об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Житель села Сарыджалы Мамедов Мелик Гадир оглу (1982 г.р.) получил ранения в результате взрыва противотанковой мины, когда вспахивал землю трактором на неразминированной территории бывшей линии соприкосновения.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится расследование в прокуратуре Агдамского района.

ANAMA, МВД АР и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указаниям о минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в ограждённые зоны.