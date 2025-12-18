В Казахстане рухнул мост

В Туркестанской области Казахстана минувшей ночью рухнул мост через реку Келес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести Кавказа, в акимате Келесского района области сообщили, что еще весной при осмотре сооружения на нем обнаружили трещину. Ровно через 7 месяцев он рухнул.

По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Сейчас мост находится на балансе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

М момент обрушения на мосту не было транспорта - обошлось без жертв и пострадавших, сейчас движение по мосту закрыто.