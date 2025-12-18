https://news.day.az/world/1803333.html В Казахстане рухнул мост - ВИДЕО В Туркестанской области Казахстана минувшей ночью рухнул мост через реку Келес. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести Кавказа, в акимате Келесского района области сообщили, что еще весной при осмотре сооружения на нем обнаружили трещину. Ровно через 7 месяцев он рухнул.
В Казахстане рухнул мост - ВИДЕО
В Туркестанской области Казахстана минувшей ночью рухнул мост через реку Келес.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести Кавказа, в акимате Келесского района области сообщили, что еще весной при осмотре сооружения на нем обнаружили трещину. Ровно через 7 месяцев он рухнул.
По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Сейчас мост находится на балансе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.
М момент обрушения на мосту не было транспорта - обошлось без жертв и пострадавших, сейчас движение по мосту закрыто.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре