Анар Алиев о проекте "Поддержка занятости" в Азербайджане

Реализуемый министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана при финансовой поддержке Всемирного банка проект "Поддержка занятости" имеет важное значение для расширения программы самозанятости и повышения социального благосостояния населения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq".

"За прошедший период проект был успешно реализован, 26 тысяч человек были обеспечены активами. В рамках второй фазы проекта, которая охватит 2026-2029 годы, поддержка будет оказана ещё 30 тысячам бенефициаров.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда является одним из ключевых направлений политики, проводимой Азербайджанской Республикой в сфере трудовых отношений", - заявил он.

По словам А.Алиева, в настоящее время Азербайджан, ратифицировав 59 конвенций и один протокол Международной организации труда, считается одной из стран СНГ, принявших наибольшее количество стандартов Международной организации труда.

"В текущем году в рамках сотрудничества с Международной организацией труда была подписана третья по счёту Страновая программа по достойному труду. В Азербайджане также сформирована система социального партнёрства, основанная на устойчивых механизмах", - отметил министр.