https://news.day.az/society/1803290.html Подорвавшийся на мине тракторист из Агдама переведен в госпиталь Мингячевира Тракторист, подорвавшийся на мине в Агдаме, доставлен в госпиталь в Мингячевире. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахского бюро Trend, тракторист Мамедов Малик Гадир оглу, работавший в поле в селе Чеменли района, после осмотра, оказания первой помощи и лечения в Агдаме был перевезен в больницу города Мингячевир.
Подорвавшийся на мине тракторист из Агдама переведен в госпиталь Мингячевира
Тракторист, подорвавшийся на мине в Агдаме, доставлен в госпиталь в Мингячевире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахского бюро Trend, тракторист Мамедов Малик Гадир оглу, работавший в поле в селе Чеменли района, после осмотра, оказания первой помощи и лечения в Агдаме был перевезен в больницу города Мингячевир.
Напомним, что минный инцидент произошел в селе Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района 17 декабря около 22:00. Житель села Мамедов Малик Гадир оглу получил травмы, подорвавшись на мине на тракторе во время посева лука.
По данному факту начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре