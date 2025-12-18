В Баку просел фундамент дома

"В районной исполнительной власти нам сказали, что если сюда попадет даже обычная искра или окурок сигареты, может произойти сильный взрыв и дом обрушится".

Как сообщает Day.Az, с такой жалобой в издание Qafqazinfo обратился житель дома №118B по улице Зейтун в поселке Кехне Гюнешли Хатаинского района Баку Эльмар Гумбатов.

По словам гражданина, обрушение, произошедшее по адресу №134 на указанной территории, нанесло ущерб двум жилым домам:

"Еще в конце января текущего года в доме начали раздаваться странные звуки. Мы не понимали, в чем дело. Со временем появился неприятный запах. После сильных дождей проблема проявилась особенно остро. Во дворе соседа мы обнаружили большую яму, из-под которой текла вода. Оказалось, что произошло обрушение канализационного коллектора. Это привело и к аварийному состоянию моего дома: на стенах появились трещины. Из-за запаха в доме невозможно жить. Кроме того, это представляет серьезную опасность для детей".

Он отметил, что о ситуации незамедлительно были проинформированы соответствующие структуры:

"После осмотра нам сказали, что дом построен над канализационным коллектором и проживание здесь недопустимо. Наш дом был построен в 1999 году, в 2006 году мы получили свидетельство о собственности, а я сам переехал сюда в 2012 году. Если строительство было незаконным, почему это не было выявлено раньше? Позже Агентство водоснабжения оградило место провала, однако до сих пор никаких реальных мер принято не было".

Гражданин также сообщил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выдало заключение об аварийном состоянии дома:

"Сотрудники МЧС зафиксировали ситуацию на месте. Однако официальное заключение о непригодности к проживанию было выдано лишь по одному дому. В районной исполнительной власти также заявили, что жить здесь крайне опасно".

По его словам, проживание в доме стало невозможным, а для пожилой соседки Самаи ханум ситуация представляет еще большую угрозу. Жители призывают профильные ведомства срочно вмешаться.

В связи с проблемой, вызванной состоянием канализационного коллектора, был направлен запрос в Службу объединенного водоснабжения крупных городов. В ответе ведомства отмечается, что над действующей канализационной сетью на данном участке были незаконно построены индивидуальные жилые дома.

"Обрушение по указанному адресу произошло непосредственно над магистральным канализационным коллектором. Наличие домов и дворов над коллектором делает проведение ремонтно-восстановительных работ невозможным. Для создания условий для ремонта требуется снос строений. По данному вопросу уже направлены обращения в соответствующие органы, ведется обсуждение возможных путей решения. В любом случае будет проведен осмотр аварийного участка, и временная помощь будет оказана", - говорится в ответе.

Запрос был также направлен в Исполнительную власть Хатаинского района.

"Сразу после получения информации на месте был проведен осмотр. В дальнейшем была организована совместная работа и проинформированы соответствующие структуры. Вопрос находится под контролем", - сказали в ведомстве.

Отметим, что несколькими днями ранее аналогичное обрушение фундамента частного жилого дома произошло в поселке Баладжары Бинагадинского района. Причиной тогда также стала деформация канализационного коллектора.