Задержан убийца Дианы Тейибовой
16 декабря в прокуратуру Гусарского района поступила информация об убийстве жительницы района Дианы Тейибовой.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре, в ходе проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что житель села Хил Гусарского района Асиф Тейибов умышленно лишил жизни Диану Тейибову.
По данному факту в прокуратуре Гусарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
А.Тейибов задержан районной прокуратурой в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие продолжается.
Отметим, что Асиф Тейибов является бывшим мужем Дианы Тейибовой.
