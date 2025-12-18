Задержан убийца Дианы Тейибовой

16 декабря в прокуратуру Гусарского района поступила информация об убийстве жительницы района Дианы Тейибовой.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре, в ходе проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что житель села Хил Гусарского района Асиф Тейибов умышленно лишил жизни Диану Тейибову.

По данному факту в прокуратуре Гусарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

А.Тейибов задержан районной прокуратурой в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.

Отметим, что Асиф Тейибов является бывшим мужем Дианы Тейибовой.