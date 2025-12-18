Баку и Абу-Даби "сверили часы": итоги визита Президента Ильхама Алиева в ОАЭ

Автор: Акпер Гасанов

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна стал очередным подтверждением того, что отношения между Баку и Абу-Даби вышли далеко за рамки традиционной дипломатии. Встреча двух лидеров в Абу-Даби продемонстрировала высокий уровень доверия, стратегического взаимопонимания и совпадения интересов по ключевым международным и региональным вопросам.

Особый символизм визиту придало участие Президента Азербайджана в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025". Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за участие в этом престижном мероприятии, Президент ОАЭ отметил значимость гуманитарного и культурного измерения двусторонних связей. В свою очередь, глава государства подчеркнул высокий уровень организации турнира, что еще раз продемонстрировало стремление Эмиратов укреплять свой международный имидж через масштабные глобальные инициативы.

Однако за протокольными формулировками скрывается куда более глубокий смысл происходящего. Совершенно очевидно, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ сегодня представляют собой пример прагматичного и многопланового стратегического партнерства, основанного на взаимной выгоде, уважении суверенитета и долгосрочном видении. И тут имеет смысл совершить небольшой экскурс в недавнюю историю.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и ОАЭ были установлены в сентябре 1992 года - в период, когда наша страна воевала с Арменией и только формировала свою внешнеполитическую архитектуру. Тогда Баку активно искал поддержку в исламском мире, и арабские государства, включая Эмираты, стали естественными и важными партнерами. На первых этапах сотрудничество ограничивалось дипломатическими контактами и торговыми операциями, однако по мере роста международного авторитета Азербайджана и укрепления его государственности отношения стали приобретать более системный и стратегический характер.

Тут стоит отметить, что особое значение для Баку имеет последовательная и принципиальная позиция ОАЭ по армяно-азербайджанскому конфликту. На протяжении многих лет Эмираты поддерживали территориальную целостность Азербайджана, голосовали за соответствующие резолюции в рамках Организации исламского сотрудничества и на других международных площадках. В условиях, когда Азербайджан десятилетиями добивался международного признания факта оккупации своих территорий, такая поддержка имела не только дипломатическое, но и важное морально-политическое значение.

В этом смысле неудивительно, что ключевым рубежом в развитии отношений между нашими странами стало окончание Второй Карабахской войны в 2020 году. Победа Азербайджана и начало масштабного восстановления освобожденных территорий открыли принципиально новые возможности для международного сотрудничества. Для ОАЭ, обладающих значительными финансовыми ресурсами, современными технологиями и опытом реализации крупных инфраструктурных проектов, Южный Кавказ стал перспективным направлением инвестиций. Участие эмиратского капитала в энергетических, транспортных и инфраструктурных проектах в Азербайджане логично вписалось в стратегию диверсификации внешнеэкономической деятельности Эмиратов.

В последние годы ОАЭ также проявляют интерес к посреднической роли на Южном Кавказе, стремясь содействовать формированию устойчивой архитектуры мира. Эта линия органично вписывается в более широкую внешнеполитическую стратегию Эмиратов, направленную на укрепление их статуса как влиятельного и ответственного игрока в глобальной и региональной дипломатии.

Знаковым этапом в развитии двусторонних отношений стало подписание 16 сентября 2025 года в Шуше Декларации о всестороннем стратегическом партнерстве. Выбор именно этого города носил глубоко символический характер. Освобожденная и активно восстанавливающаяся Шуша стала не просто географической точкой, а символом новой реальности Азербайджана. Подписание стратегических документов в этом городе означало международное признание итогов войны и поддержку курса Баку на восстановление и развитие Карабаха.

Добавлю, что помимо Декларации, стороны подписали еще 14 документов, охватывающих энергетику, транспорт, инвестиции, туризм и другие ключевые направления. Эти соглашения создали прочную правовую и институциональную основу для ускоренного развития сотрудничества и вывели его на качественно новый уровень.

Экономическое измерение партнерства подтверждает его практическую наполненность. За первые семь месяцев 2025 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ вырос почти на 78%. Экспорт Азербайджана в Эмираты увеличился более чем в два раза. Данная динамика ясно свидетельствует о растущем интересе сторон к расширению торговли и диверсификации экономических связей.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики и инноваций. Обе страны стремятся снизить зависимость от углеводородов и инвестируют в возобновляемые источники энергии, что создает дополнительные точки соприкосновения и усиливает координацию на международных форумах и в рамках глобальной климатической повестки.

Таким образом, азербайджано-эмиратское партнерство выходит за рамки двустороннего формата и приобретает более широкий геополитический смысл. Для Азербайджана - это подтверждение правильности выбранного внешнеполитического курса, укрепление позиций на Ближнем Востоке и привлечение стратегических инвестиций. Для ОАЭ - возможность расширить своё присутствие на Южном Кавказе, диверсифицировать внешнюю политику и участвовать в перспективных проектах в регионе.

Очевидно, что союз Баку и Абу-Даби основан не только на политической конъюнктуре, но и на совпадении долгосрочных интересов, культурной близости и общем понимании безопасности и развития. В этом контексте стратегическое партнерство между Азербайджаном и ОАЭ вполне может стать одним из ключевых факторов стабильности и экономического роста на пространстве от Кавказа до Персидского залива. И нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби, безусловно, ускорит этот процесс.