В Азербайджане задержали выдававших себя за журналистов и вымогавших деньги лиц

В Балакене задержаны лица, представлявшиеся журналистами и вымогавшие деньги у стоматологов.

Как сообщает Day.Az, в полицию поступила информация о том, что в районе двое человек, представляясь журналистами, путем угроз и шантажа требовали у граждан денежные средства.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, указанные лица - 48-летний Мубариз Нагиев и 47-летний Эльмар Алиев - были установлены и задержаны. По имеющейся информации, они в основном подходили к стоматологам, угрожая видеосъемкой якобы незаконной деятельности, и таким образом завладевали денежными средствами потерпевших в различных размерах.

По данному факту расследование продолжается.