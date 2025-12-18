Азербайджан и ОАЭ обсудили консульское сотрудничество

17 декабря 2025 года в Баку состоялись вторые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовало министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил руководитель консульского отдела министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел Рашед Надхар Рахма.

В ходе консульских консультаций рассмотрены текущее состояние и перспективы развития консульского сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, важной для Азербайджана страной-партнером, в том числе возможности подписания новых двусторонних документов в этой области. Кроме того, состоялся обмен мнениями о последних инновациях в консульской сфере, включая текущий опыт и механизмы, применяемые обеими странами в направлении цифровизации консульских услуг, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества в этой области и взаимного применения передового опыта.

Была подчеркнута также важность укрепления отношений между двумя странами в вопросах миграции, правосудия, пограничного контроля, внутренних дел, образования, социальной сферы и других областях. Стороны договорились провести следующие консульские консультации в Абу-Даби в 2026 году.