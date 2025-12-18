Названы объемы льготных кредитов Фонда развития бизнеса Азербайджана

В январе-ноябре 2025 года Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) предоставил предпринимателям льготные кредиты на сумму более 340 миллионов манатов для более чем 5800 инвестиционных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq".

"За девять месяцев текущего года в наших промышленных зонах резидентский и нерезидентский статус был присвоен 171 субъекту предпринимательства с общей суммой инвестиций более 8 миллиардов манатов", - сказал замминистра.

По его словам, в этот период объём экспорта из промышленных зон вырос на 17% и составил примерно 30% несырьевого экспорта страны.