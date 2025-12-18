Пассажирский автобус сбил мать с ребенком в Губе

В Губе пассажирский автобус сбил мать с ребенком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, автобус, следовавший по маршруту Губа-Хачмаз, совершил наезд на Амину Исрафилову, 1998 года рождения, и ее малолетнего ребенка.

Пострадавшие - 27-летняя женщина и ее ребенок - были доставлены в Центральную районную больницу Губы. Спасти женщину не удалось.

По данному факту проводится расследование.