https://news.day.az/society/1803437.html Пассажирский автобус сбил мать с ребенком в Губе В Губе пассажирский автобус сбил мать с ребенком. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, автобус, следовавший по маршруту Губа-Хачмаз, совершил наезд на Амину Исрафилову, 1998 года рождения, и ее малолетнего ребенка. Пострадавшие - 27-летняя женщина и ее ребенок - были доставлены в Центральную районную больницу Губы.
Пострадавшие - 27-летняя женщина и ее ребенок - были доставлены в Центральную районную больницу Губы. Спасти женщину не удалось.
По данному факту проводится расследование.
