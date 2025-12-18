ЕС не хочет мира между Азербайджаном и Арменией: политика провокаций - налицо

Автор: Акпер Гасанов

Европейский союз совместно выступает против мирной азербайджано-армянской повестки, достигнутой при посредничестве Президента США Дональда Трампа. Косвенных доказательств тому - куча. И отсутствие в последнем совместном документе ЕС-Армения ссылки на проект TRIPP, инициированный Трампом, является наглядным подтверждением этого. Это доказывает, что внутри ЕС есть "соросовские" силы, а также либералы, которые активно стремятся нанести ущерб формирующемуся в регионе мирному процессу.

Кроме того, в тексте Стратегической повестки сотрудничества ЕС-Армения несколько раз используется термин "Нагорный Карабах". Между тем в реальности существует только Карабахский экономический регион Азербайджана - неотъемлемая часть суверенной территории нашей страны. В Брюсселе не могут этого не знать. Следовательно, использование устаревшего и политически ангажированного термина является осознанным шагом. А значит - провокацией и демонстрацией неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, которая была восстановлена ценой героизма выживших и павших участников 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции сентября 2023 года.

Подобная позиция ЕС выглядит поразительно наглой, особенно на фоне того, что руководство самой Армении неоднократно и публично заявляло о признании территориальной целостности Азербайджана в полном объеме. Возникает закономерный вопрос: почему Брюссель позволяет себе больше, чем официальный Ереван? Ответ, увы, хорошо известен. За годы оккупации 20% территории Азербайджана мы видели немало примеров цинизма и подлости со стороны ведущих стран ЕС, которые открыто поддерживали страну-агрессора. Европарламент и вовсе превратился в площадку, где с готовностью принимали лидеров карабахской хунты - включая тех, кто сегодня ожидает оглашения приговора по своим делам в Бакинском военном суде

В этом смысле вовсе не удивительно, что сегодня в Европарламенте прошли очередные анти-азербайджанские слушания. Сам их факт - очередное доказательство того, сколь сильны в ЕС позиции тех, кто привык разрушать все, к чему прикасается. В Баку такому поведению с их стороны не удивляются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свое время назвал Европейский парламент организацией, которая всегда занимала предвзятую и одностороннюю позицию по отношению к Азербайджану.

По его словам, принимаемые Европарламентом резолюции носят политически ангажированный характер, игнорируют реальные процессы в регионе и не способствуют миру, стабильности и конструктивному диалогу на Южном Кавказе.Время доказывает правоту главы нашего государства. В Европарламент, в частности, предпочитают "не видеть" того, что в 2025 году в Армении десятки оппозиционеров, религиозных деятелей и активистов были арестованы по надуманным обвинениям.

Но, Европарламент до сих пор не проводил по этому поводу никаких слушаний и не принимал каких-либо документов. Добавлю, что и активизация в последнее время миссии EUMA, которая фактически осуществляет в Армении нелегитимную деятельность, но считается составной частью политики ЕС, направленной против мира в регионе. Таковы бесспорные факты.

Судя по всему, откровенно подстрекательской и разрушительной деятельностью ЕС по горло сыты и в Вашингтоне. Не случайно же новая стратегия национальной безопасности США, подписанная Дональдом Трампом, делает акцент на прагматичное переосмысление ролей и интересов Вашингтона. Белый дом открыто заявляет, что времена, когда Вашингтон практически единолично обеспечивал мировой порядок, уходят в прошлое.

США объявляют о перераспределении приоритетов. Европа больше не является центром их внимания. И это - закономерный итог спекулятивной и иждивенческой политики ЕС, которые десятилетиями предпочитали обеспечивать свой экономический рост за счет США, которые обеспечивали их безопасность.В итоге, в ЕС растут опасения по поводу того, что без американской помощи страны-члены Евросоюза окажутся не в состоянии справится с внешними угрозами.

Казалось бы есть реальный повод увеличить собственные траты на оборону и попутно переосмыслить свою позицию по отношению к США и к иным странам. Но, в ЕС предпочитают и далее пилить сук, на котором сидят. Процесс саморазрушения ЕС виден и на примере их отношения к поддержке Украины. В самый критический момент войны, в ЕС не могут прийти к единству в вопросе дальнейшего финансирования Украины, при этом, по сути, препятствуя планам США по остановке этой войны.

В этой связи хочу напомнить еще и о том, что за все годы оккупации со стороны Армении 20% территории Азербайджана, ЕС не ввел никаких санкций против этой страны. А Европарламент не принял ни одной резолюции в отношении оккупационной политики Армении. Возникает резонный вопрос: чем территориальная целостность Азербайджана отличается от территориальной целостности Украины? Ответ очевиден - ничем. Вопрос в готовности ЕС действовать в рамках политики двойных стандартов.

Впрочем, возможны и иные мотивы. Вспомним про недавнее задержание в Бельгии бывшего генсека Европейской службы внешних связей (ЕСВД) Стефано Саннино и экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Это - один из самых громких коррупционных скандалов в европейской политике последних лет. Скандал не просто вскрыл возможные нарушения при использовании средств ЕС, но и поставил под сомнение устойчивость всей системы европейской бюрократии, которую многие годы представляли как образец прозрачности и честности.

Напомню, что Федерика Могерини - одна из самых известных политических фигур Евросоюза последних лет. Прекрасно помню, что при обсуждениях сотрудничества ЕС-Азербайджан Могерини постоянно подчеркивала, что демократия, верховенство закона и уважение прав человека - ключевые условия для партнерства. Она же сетовала на то, что в Азербайджане "пространство для гражданского общества и защиты прав человека остается ограниченным".

И вот оказывается, что люди, которые еще недавно читали лекции нашей стране и странам Восточной Европы о демократии, прозрачности, правовом государстве и недопустимости коррупции сами оказываются коррупционерами. И это - далеко не первый удар по имиджу Евросоюза. Достаточно вспомнить дело Евы Кайли, бывшем вице-президенте Европарламента, у которой полиция нашла целые сумки с наличными.

Отец Евы Кайли был задержан с чемоданом, содержащим несколько сотен тысяч евро. В итоге, ее обвинили в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". Так вот мы прекрасно помним, что эта дама собирала подписи с призывом провести обсуждения, связанные с "ситуацией в Нагорном Карабахе". Она активно лоббировала интересы Армении, выступала с заявлениями против нашей страны. А в разгар 44-дневной войны она требовала от Евросоюза не выдавать шенгенские визы гражданам Азербайджана - обладателям дипломатических паспортов. Как видим, уже было доказано, что занимавшая столь аморальную позицию гречанка Кайли оказалась коррупционером. Теперь к этому списку добавлены имена уровня Могерини и Саннино.

И тут есть повод для предположений. После начала российско-украинской войны ЕС выделил Украине помощь на колоссальную сумму - 187 миллиардов евро. Но существует одна проблема: это цифры "на бумаге". Реальные механизмы распределения средств, способы перечисления, контроль над траншами - все это происходит в закрытых бюрократических структурах, которые, как теперь выясняется, далеко не безупречны.Так или иначе, но мы видим главное - откровенно подрывную и провокационную деятельность ЕС, с использованием Европарламента, для установления устойчивого мира в нашем регионе. А это может заставить Азербайджан пересмотреть суть своего экономического сотрудничества с ЕС, добившись реализации всех поставленных целей. Опыт такого рода у нас уже есть.