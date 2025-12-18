Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, в Азербайджане планируется принятие решения о запрете импорта, экспорта, производства, хранения, оптовой и розничной продажи, а также использование электронных сигарет. Данное положение отражено в законопроекте, представленном на рассмотрение Милли Меджлиса.

После того как проект был вынесен на общественное обсуждение, в социальных сетях некоторые лица стали связывать запрет на продажу электронных сигарет с различными необоснованными утверждениями.

Какова цель планируемого запрета?

Согласно официальным отчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), электронные сигареты превратились в серьезную глобальную проблему общественного здравоохранения. В настоящее время в мире более 100 миллионов человек пользуются электронными сигаретами, при этом не менее 15 миллионов из них - подростки в возрасте 13-15 лет. ВОЗ отмечает, что данные продукты, предлагаемые с тысячами различных вкусов и активно продвигаемые через социальные сети и инфлюенсеров, напрямую нацелены на детей и молодежь.

Исследования показывают, что уровень употребления электронных сигарет среди подростков в несколько раз выше, чем среди взрослых.

Яркий дизайн, фруктовые и сладкие вкусы, а также агрессивные маркетинговые стратегии делают эти продукты особенно привлекательными для молодежи и способствуют формированию никотиновой зависимости в раннем возрасте.

По данным ВОЗ, помимо никотина, вызывающего высокую степень зависимости, электронные сигареты содержат химические вещества, представляющие риск для здоровья, а также потенциально вредные аэрозоли. Отсутствие дыма и приятный запах создают условия для более свободного использования этих изделий в закрытых помещениях, что повышает риск пассивного воздействия.

Именно с учетом этих рисков многие страны ввели запрет либо жесткие ограничения на продажу и использование электронных сигарет. ВОЗ также призывает государства принимать эффективные регуляторные меры для предотвращения распространения электронных сигарет и других никотинсодержащих продуктов среди подростков.

Запрет электронных сигарет в мире

Многие страны, учитывая риски для здоровья, связанные с электронными сигаретами, ввели различные запреты и ограничения. В Аргентине основным аргументом служит высокая привлекательность нагреваемых табачных изделий и аналогичных продуктов для молодежи, а также угроза достижениям в борьбе против табака. Бразилия, ссылаясь на отсутствие достаточных научных доказательств безвредности электронных сигарет и их эффективности в помощи при отказе от курения, стала одной из первых стран, полностью запретивших продажу этих устройств.

В Брунее-Даруссаламе электронные сигареты запрещены, поскольку рассматриваются как имитация табачных изделий. В Казахстане запрет был обусловлен наличием в составе вейпов, помимо никотина, тысяч неизвестных химических веществ. В Венесуэле официальные органы здравоохранения сообщают об обнаружении в нагреваемых табачных изделиях дополнительных токсичных веществ, не встречающихся в дыме обычных сигарет.

В России с 2024 года запрещена продажа ароматизированных электронных сигарет. В Финляндии ограничено использование электронных сигарет в общественных местах и в закрытых помещениях, где находятся несовершеннолетние, а также запрещено применение ароматизаторов, привлекательных для детей.

Эти примеры показывают, что многие страны занимают жесткую позицию в отношении электронных сигарет, рассматривая защиту общественного здоровья, особенно детей и молодежи, в качестве приоритета.

Цель планируемого в Азербайджане запрета - именно защита здоровья человека.

По мнению специалистов, принимаемое решение носит превентивный характер и имеет важное значение для сохранения здоровья населения в долгосрочной перспективе.