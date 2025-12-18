Мареска может занять пост главного тренера "Манчестер Сити"

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Сити" в следующем сезоне, если Хосеп Гвардиола летом покинет пост.

Как передает Day.Az, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic.

По данным издания, растет вероятность того, что текущий сезон станет последним для Гвардиолы в "Сити". Окончательное решение будет принято ближе к лету. Гвардиола тренирует команду с 2016 года, а его контракт рассчитан до июня 2027‑го.

В материале отмечается, что "горожане" разрабатывают план действий на случай ухода испанца. Один из кандидатов - Мареска, который ранее входил в штаб Гвардиолы и возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити". Утверждается, что Мареска "по‑прежнему пользуется уважением руководства и, как ожидается, будет одним из главных претендентов на вакантное место".

Мареска после ухода из "Сити" в 2023 году возглавил "Лестер", а спустя год стал тренером "Челси". Под руководством 45‑летнего итальянца "синие" выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира.