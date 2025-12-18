Почему в Азербайджане запрещаются электронные сигареты?

Предлагаемые изменения в законодательство, предусматривающие запрет на импорт, производство, продажу и использование электронных сигарет в Азербайджане, являются обоснованным и своевременным шагом с точки зрения общественного здравоохранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили.

По словам парламентария, электронные сигареты способствуют распространению никотиновой зависимости, особенно среди подростков и молодежи.

Он отметил, что ароматизаторы, привлекательный дизайн и агрессивный маркетинг формируют ложное представление о вейпах как о "безвредной альтернативе" курению, преподносят их как развлечение и снижают порог первого употребления. В долгосрочной перспективе это приводит как к переходу на традиционные табачные изделия, так и к углублению никотиновой зависимости.

Депутат подчеркнул, что на практике контроль за составом и качеством подобных изделий крайне затруднен. Он добавил, что на рынке широко распространены нестандартные, нелегальные и сомнительного происхождения продукты. В результате риск не ограничивается только воздействием никотина - возрастает вероятность использования химических смесей, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека.

"Вред, который пары, содержащие различные химические вещества, наносят организму человека, особенно дыхательной системе, уже доказан в мировой практике", - отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что запрет является логичным продолжением экономической и профилактической политики государства в сфере здравоохранения.

"Гораздо эффективнее и экономически целесообразнее ограничивать факторы риска, чем увеличивать расходы на лечение уже возникших заболеваний. Это решение направлено не только на защиту индивидуального здоровья, но и на сохранение социального благополучия семей и повышение производительности труда.

С этой точки зрения, полный запрет всей цепочки - импорта, производства, продажи и использования - является целенаправленным и отвечающим общественным интересам решением, прежде всего в контексте защиты молодежи и снижения долгосрочной нагрузки на систему здравоохранения. Это также важная политика, направленная на сохранение человеческого капитала страны".

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запретят электронные сигареты.