Работы по первой фазе Бакинского порта завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов в интервью журналистам во время организованного сегодня медиатура по территории порта.

Он отметил, что в результате слияния учреждений и в связи с меняющимися реалиями ведется работа над Генеральным планом и стратегическими направлениями развития Бакинского порта.

"Вторая фаза Бакинского международного морского торгового порта обеспечит нам пропускную способность не менее 25 миллионов тонн и более полумиллиона TEU. В настоящее время ведутся проектные работы. Первые результаты станут известны в ближайшие месяцы", - подчеркнул Э.Салахов.