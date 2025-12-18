https://news.day.az/world/1803512.html СБ ООН проведет заседание Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести заседание по Венесуэле 23 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в постпредстве Словении, выполняющей в декабре функции председателя органа.
СБ ООН проведет заседание
Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести заседание по Венесуэле 23 декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в постпредстве Словении, выполняющей в декабре функции председателя органа.
Ранее Венесуэла направила в Совбез запрос на проведение экстренного заседания по ситуации в Карибском море. "Председательство намерено провести заседание по Венесуэле во вторник, в 15:00 (00:00 по Баку)", - указали в словенском диппредставительстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре