СБ ООН проведет заседание

Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести заседание по Венесуэле 23 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в постпредстве Словении, выполняющей в декабре функции председателя органа.

Ранее Венесуэла направила в Совбез запрос на проведение экстренного заседания по ситуации в Карибском море. "Председательство намерено провести заседание по Венесуэле во вторник, в 15:00 (00:00 по Баку)", - указали в словенском диппредставительстве.