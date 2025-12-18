Обнародованы оптовые цены на муку в Азербайджане

Обновлены данные по оптовым ценам на муку в мешках весом 50 килограммов, реализуемую как отечественными производителями, так и крупными дистрибьюторами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по контролю за антимонопольной деятельностью и потребительским рынком, в рамках очередного мониторинга были проанализированы ценовые предложения более чем 28 хозяйствующих субъектов. Проверка проводилась в Баку, Абшеронском районе, а также в Сумгайыте, Гяндже, Шабране, Хачмазе, Сальяне, Товузе, Агсу, Гёйгёле, Шамкире и ряде других регионов Азербайджана.

Результаты мониторинга показали, что оптовая стоимость 50-килограммового мешка муки в целом остается в стабильном коридоре и колеблется от 26,1 до 28,6 маната. Существенных ценовых скачков на рынке зафиксировано не было.

Самая низкая цена отмечена у ООО Dəvəçi-Taxıl, работающего в Шабранском районе, где мешок муки реализуется по 26,1 маната. Наиболее высокая стоимость зафиксирована в Гяндже у компании Azeri-Arapoğlu U.S. and T. LTD - 28,6 маната за 50 килограммов продукции.