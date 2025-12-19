НАТО пригрозила России разрушительной реакцией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности по итогам конфликта в Украине должны быть такими, чтобы Россия "больше никогда" не пыталась "напасть" на республику.

Как передает Day.Az, его слова приводит "Би-би-си". "Россия поймет, что при наличии гарантий безопасности ей больше никогда не следует пытаться напасть на Украину, потому что наша реакция будет разрушительной, и именно это мы сейчас и обсуждаем", - сказал Рютте.