Нефтепродукты Азербайджана для Армении отправлены из Агстафы в Грузию

Груз нефтепродуктов производства Азербайджана, впервые поставляемого компанией SOCAR в Армению, отправлена из Агстафы в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состав, отправившийся с Бакинской грузовой станции, ночью прибыл на станцию Бёюк-Кесик. После проверки на станции груз направится в Грузию, а затем в Армению.

Напомним, что 1220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95 были погружены в 22 цистерны и отправлены грузовым поездом АЖД с Бакинской грузовой станции в направлении станции Бёюк-Кесик. Оттуда груз будет доставлен в Армению через территорию Грузии.

Отправка осуществляется после снятия по решению Президента Ильхама Алиева ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших с момента оккупации.

Отметим, согласно договорённости, достигнутой на встрече 28 ноября в городе Габала между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном, сегодня отправлено 22 цистерны бензина марки АИ-95, произведённого SOCAR.

Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, и бензин реализуется по ценам, соответствующим международным рыночным.

В заявлении, распространённом 8 декабря Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, сообщается, что 5 декабря от партнёров Тбилиси был получен запрос на осуществление разового транзита топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии: "По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинским железным дорогам было поручено незамедлительно на разовой основе осуществить бесплатную перевозку грузов железнодорожным транспортом".

Это наглядно демонстрирует, что мирная повестка носит не только декларативный характер, но и реализуется на практике.

Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению отражает концепцию экономических дивидендов мирного процесса и является важным шагом в направлении формирования экономико-торговых связей между двумя странами. Это также будет способствовать развитию экономико-торговых отношений в регионе и расширению связей между странами региона в будущем.