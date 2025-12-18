В некоторых частях Баку временно не будет газа

19 декабря на некоторых территориях в Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

"Завтра с 10:00 будет приостановлено газоснабжение поселка Пиршаги, улиц А.Алиева, Ю.В.Чеменземенли, А.Нейматуллы, Ф.Юсифова, В.Амирсаядова, Г.Мирзоева, Р.Шихалиева и З.Юсифзаде в Наримановском районе, улиц М.Хади, Р.Мамедова, Джаваншира, Х.Мамедова в Хатаинском районе, поселков Ходжасан и Баладжары, а также улицы Р.Исмаилова в Бинагадинском районе", - говорится в сообщении.