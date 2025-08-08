Приостановка 907-й поправки продемонстрирует новый вектор в отношениях США и Азербайджана

Ожидаемое решение о приостановке действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон станет важным сигналом, отражающим стратегическое переосмысление направления американо-азербайджанских отношений.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend американский эксперт по международному праву, политический обозреватель Ирина Цукерман.

"На протяжении десятилетий 907-я поправка служила серьёзным ограничением, препятствуя оказанию США помощи Азербайджану на фоне конфликта с Арменией. Ее приостановка означает переоценку американской политики, отражающую более взвешенное и прагматичное понимание роли Азербайджана как стабилизирующей силы на Южном Кавказе и ключевого партнёра в сфере энергетической безопасности для США и их союзников. Этот шаг не только углубляет двусторонние связи, но и посылает сигнал другим региональным игрокам о том, что США рассматривают Азербайджан как важнейшего партнёра в реализации своей более широкой стратегической концепции в Евразии", - сказала она.

И.Цукерман также рассказала о значимости Меморандума о взаимопонимании, который, как ожидается, будет подписан сегодня в Вашингтоне.

"Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание Стратегической рабочей группы для продвижения Хартии о стратегическом партнёрстве между США и Азербайджаном, имеет глубокое значение. Этот Меморандум - не просто дипломатическая формальность; он институционализирует рамки для всестороннего и глубокого партнёрства. Создание Стратегической рабочей группы означает стремление двух стран к постоянному и структурированному диалогу, что позволит вывести сотрудничество за рамки разовых соглашений и придать ему целенаправленный и устойчивый характер. Рабочая группа будет координировать усилия по ключевым направлениям, включая энергетическое сотрудничество, реализацию региональных инфраструктурных проектов, направленных на усиление связности между Каспием, Турцией и Европой, а также инициативы по диверсификации экономики", - сказала политолог.

По словам Цукерман, особо важно, что включение таких передовых технологических сфер, как искусственный интеллект и цифровая инфраструктура, придаёт партнёрству стратегически ориентированный, устремлённый в будущее характер.

"Это открывает Азербайджану путь к становлению региональным центром инноваций с опорой на американский опыт и инвестиции. Кроме того, сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и в области продаж оборонной продукции в рамках данной хартии отражает обоюдное признание общих стратегических интересов в обеспечении стабильности в регионе и противодействии общим угрозам. Документ задаёт направление будущему взаимодействию, предусматривая чёткие механизмы оценки прогресса, совместного планирования и мобилизации ресурсов, тем самым превращая двусторонние отношения в стратегический альянс, способный эффективно реагировать на меняющиеся геополитические вызовы", - добавила она.

Далее, говоря о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, американский политолог отметила, что парафирование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне станет историческим моментом в затяжном конфликте, который долгое время не поддавался урегулированию.

"Несмотря на то, что парафирование является предварительным процедурным этапом, оно отражает политическую волю обеих сторон к принятию всеобъемлющей основы для установления мира и нормализации отношений.

Этот этап определяет основополагающие принципы соглашения, включая взаимное признание границ, гарантии безопасности, механизмы разрешения споров и рамки для сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Он знаменует разрыв с десятилетиями враждебности и закладывает основу для окончательного подписанного договора, который будет ратифицирован соответствующими парламентами и закрепит мир на правовом уровне. Этот процесс является ключевым для установления прочного мира, поскольку переводит стороны от прекращения огня к политическому примирению. Кроме того, договор способствует восстановлению каналов коммуникации и торговых путей, что вносит вклад в региональную стабильность и интеграцию. Его парафирование в Вашингтоне подчёркивает возрождённую активную роль Соединённых Штатов в формировании мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказала Цукерман.

Далее, говоря о значимости Зангезурского коридора, она отметила, что открытие данного маршрута обещает иметь преобразующее значение для региональной связности и экономического развития.

"Этот коридор, соединяющий материковую часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через южные районы Армении, обладает огромным стратегическим значением. Он создаёт прямой сухопутный маршрут, который облегчит движение товаров, энергоресурсов и людей, значительно сократив время и расходы на транзит. Для Азербайджана коридор является ключевым элементом в укреплении территориального единства и экономической интеграции, обеспечивая беспрепятственный доступ к Нахчывану без зависимости от третьих стран. В региональном контексте это инфраструктурное достижение, которое может стать главной артерией, связывающей Каспийское море с Турцией и далее - с европейскими рынками, что повысит роль Южного Кавказа как важного транзитного узла в евразийских логистических и торговых сетях. Ожидается, что развитие коридора привлечёт иностранные инвестиции, стимулирует экономический рост и укрепит взаимозависимость региональных экономик, способствуя тем самым долгосрочному миру через экономическую интеграцию", - пояснила она.

Американский политолог в конце затронула вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ.

"Согласие Азербайджана и Армении совместно обратиться к Генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы свидетельствует о решительном сдвиге в механизмах урегулирования конфликта на Южном Кавказе. Минская группа, созданная в 1990-х годах под эгидой ОБСЕ, долгое время оставалась главным международным посредником в конфликте. Однако за десятилетия она не смогла обеспечить устойчивые решения, часто сталкиваясь с препятствиями в виде геополитических противоречий между странами-сопредседателями и недостаточной адаптацией к меняющейся обстановке на месте. Совместное обращение с просьбой о роспуске отражает стремление обеих стран отойти от формата, который стал синонимом тупика и дипломатической инерции", - заключила она.