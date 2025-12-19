В Астаре найдено тело одного из пропавших рыбаков

Вблизи села Шахагач Астаринского района в Каспийском море было обнаружено тело одного из двух рыбаков, пропавших без вести 9 декабря.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что тело Гасанова Агадада Фамиль оглу, 1999 года рождения, было обнаружено в воде и извлечено водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, после чего передано по назначению.

В настоящее время продолжаются поиски второго пропавшего - Гасанова Турана Эйваз оглу, 1997 года рождения.

Ранее мы сообщали, что в Астаре расширяются поиски двух пропавших рыбаков.