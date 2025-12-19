В Баку стартует новогодняя ярмарка "Из села в город"

Завтра в Баку при организационной поддержке ОАО "Аграрные закупки и снабжение", подведомственного Министерству сельского хозяйства, начнет свою работу 8-я Новогодняя ярмарка "Из села в город".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, продлится 10 дней - до 30 декабря.

Отмечается, что основная цель ярмарки - поддержка выхода на рынок продукции, произведённой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставление фермерам альтернативных каналов сбыта, а также обеспечение жителей города в преддверии праздников местной, качественной и доступной по цене продукцией.

В ярмарке примут участие около 80 фермеров из 35 регионов страны, которые представят на продажу более 140 наименований продукции, выращенной в их хозяйствах. Качество продукции, представленной на ярмарке, контролируется Азербайджанским агентством по безопасности пищевых продуктов. Граждане, у которых возникнут вопросы относительно качества продукции, смогут обратиться в действующую на ярмарке мобильную продовольственную лабораторию и сдать образцы продукции на анализ.

Следует отметить, что фермерам бесплатно предоставляется место для продажи на ярмарке, прилавок, весы и другое необходимое оборудование. Ярмарка проходит по адресу: улица Фатали Хана Хойского, 5, Наримановский район (напротив парка Ататюрка, выход со станции метро "Гянджлик").