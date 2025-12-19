https://news.day.az/society/1803582.html В Геранбое произошло ДТП - есть пострадавший В Горанбойском районе на трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, грузовой автомобиль марки Ford столкнулся сзади с грузовиком KaMAZ. На место происшествия были направлены спасатели Аранского ского регионального центра МЧС. Водитель Ford, А.
В Геранбое произошло ДТП - есть пострадавший
В Геранбойском районе на трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, грузовой автомобиль марки Ford столкнулся сзади с грузовиком KaMAZ.
На место происшествия были направлены спасатели Аранского ского регионального центра МЧС.
Водитель Ford, А. Джафаров 1990 года рождения, оказался зажатым в кабине и был освобожден спасателями, после чего доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
