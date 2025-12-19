В Геранбое произошло ДТП

В Геранбойском районе на трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, грузовой автомобиль марки Ford столкнулся сзади с грузовиком KaMAZ.

На место происшествия были направлены спасатели Аранского ского регионального центра МЧС.

Водитель Ford, А. Джафаров 1990 года рождения, оказался зажатым в кабине и был освобожден спасателями, после чего доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится расследование.