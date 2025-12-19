Пожар произошел в ресторане в Новханы

В поселке Новханы Абшеронского района произошел пожар в ресторане.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожар был в кратчайшие сроки потушен силами Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС, при этом не было допущено его распространения, в том числе на расположенный рядом отель.

В результате пожара на площади 70 кв. м. сгорели горючие конструкции кровельного покрытия террасы первого этажа ресторана общей площадью 2000 кв. м.

Основная часть ресторана, а также прилегающий отель были защищены от огня.