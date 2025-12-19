https://news.day.az/society/1803581.html Пожар произошел в ресторане в Новханы В поселке Новханы Абшеронского района произошел пожар в ресторане. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожар был в кратчайшие сроки потушен силами Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС, при этом не было допущено его распространения, в том числе на расположенный рядом отель.
В результате пожара на площади 70 кв. м. сгорели горючие конструкции кровельного покрытия террасы первого этажа ресторана общей площадью 2000 кв. м.
Основная часть ресторана, а также прилегающий отель были защищены от огня.
