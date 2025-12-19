Орангутанг, пытавшийся спасти лес, снова в центре внимания

Пользователи по всему миру вспоминают самое известное видео последних лет с тапанульским орангутангом, который пытался остановить бульдозер уничтожавший лес в Индонезии, место обитания его и сородичей.

Как передает Day.Az, спустя три недели, всё больше экспертов предполагают что данный вид практически вымер, и надеются найти хотя бы несколько особей, отмечая что место обитания данного исчезающего вида было в эпицентре циклона "Сеньяр" который ударил по Индонезии в конце ноября - начале декабря.