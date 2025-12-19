Трактор подорвался на мине

Вчера тракторист, попавший на мину в селе Чеменли Агдамского района, Мелик Гадир оглу Мамедов был доставлен в одну из частных клиник Мингечевира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агдамскую центральную районную больницу, у 41-летнего мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, термические ожоги различных частей тела и открытая рана левой боковой области. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а для предоставления специализированной помощи пациент был эвакуирован около 23:30 в частное медицинское учреждение Мингячевира.

Напомним, что 17 декабря на территории освобожденного села Чаменли Агдамского района взорвалась противотанковая мина.

Представляем вниманию читателей кадры трактора, попавшего на мину: