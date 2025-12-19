В Губадлы будет построен модульный госпиталь

Среди запланированных проектов также предусмотрена установка модульного госпиталя из сэндвич-панелей на территории Губадлинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по итогам 2025 года и планам на будущее, состоявшемся сегодня в Баку.

"В число основных проектов, которые будут реализованы, входит также капитальный ремонт и реконструкция Центра семейного здоровья № 2 в Сумгайыте, а также Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи", - добавил он.