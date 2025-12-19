В Азербайджане вводится еще один штраф

За сжигание сельскохозяйственных угодий будут установлены новые штрафы.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, за сжигание посевных площадей предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 400 до 600 манатов, для должностных лиц - от 1 500 до 2 000 манатов, для юридических лиц - от 5 000 до 6 000 манатов.

В соответствии с проектом, за сжигание посевных площадей физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, либо с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, если применение этих мер будет признано недостаточным, к ним может быть применен административный арест сроком до одного месяца. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 6 000 манатов.

В случае повторного совершения указанного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о привлечении к административной ответственности, физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов либо, при недостаточности данных мер, подвергнуты административному аресту сроком от одного до двух месяцев, а юридические лица - оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

