https://news.day.az/world/1803680.html Трамп выступит с речью на необъявленную тему Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2025 года выступит с обращением. Его тема пока не объявлена. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорят данные из опубликованного расписания Белого Дома. Трамп произнесет речь в 13 часов по американскому времени (в 22 часа по бакинскому времени).
Трамп выступит с речью на необъявленную тему
Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2025 года выступит с обращением. Его тема пока не объявлена.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорят данные из опубликованного расписания Белого Дома.
Трамп произнесет речь в 13 часов по американскому времени (в 22 часа по бакинскому времени).
Выступать он будет в комнате Франклина Рузвельта 19 декабря 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре