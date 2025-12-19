Трамп выступит с речью на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2025 года выступит с обращением. Его тема пока не объявлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорят данные из опубликованного расписания Белого Дома.

Трамп произнесет речь в 13 часов по американскому времени (в 22 часа по бакинскому времени).

Выступать он будет в комнате Франклина Рузвельта 19 декабря 2025 года.