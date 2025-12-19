АФФА наказала "Сабах" и "Карабах"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявил санкции по итогам отложенного матча первого тура Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующие решения были приняты на заседании комитета. Так, клуб "Сабах" был оштрафован на 2500 манатов за выбегание на поле постороннего человека после финального свистка.

"Карабах" понес наказание за то, что их болельщики массово оскорбляли соперника. Подобный инцидент в текущем сезоне произошел уже в третий раз, клуб был оштрафован на 7000 манатов. Кроме того, за повреждение сидений и нанесенный стадиону ущерб "Карабах" обязан выплатить еще 3000 манатов. Компенсация ущерба возложена на клуб.

Также агдамскому клубу вынесено предупреждение за опоздание на матч.