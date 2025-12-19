Единый реестр создается для этих лиц в Азербайджане

В настоящее время ведется работа по созданию единого реестра пациентов с сахарным диабетом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге, посвящённом итогам 2025 года и планам на будущее.

Он отметил, что данный реестр находится в ведении Министерства здравоохранения и будет полностью цифровизирован: "Посредством реестра в онлайн-режиме будут отслеживаться назначенные пациентам лекарственные препараты, процесс обеспечения и механизмы контроля. Как граждане, так и соответствующие государственные органы смогут получать доступ к этой информации в режиме реального времени".

Также было подчеркнуто, что внедрение данной системы в перспективе позволит устранить существующие проблемы. В связи с переходным периодом граждан просят проявить некоторое терпение.