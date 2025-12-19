В Азербайджане обновят перечень строек, не требующих разрешения
В список объектов, строительство которых не требует разрешения, вносятся изменения.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Согласно действующему законодательству, разрешения не требуются для строительства одноэтажных вспомогательных зданий высотой не более 5 метров и площадью 100 квадратных метров, а также объектов, связанных с сельскохозяйственной, лесной и рыболовной деятельностью на находящихся в частной собственности, аренде или использовании земельных участках.
В проекте закона предлагается исключить из указанного списка строительство объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.
Кроме того, разрешений не потребуется для строительства следующих сооружений на находящихся в частной собственности, аренде или использовании земельных участках:
- колодцы объемом не более 60 кубических метров и глубиной не более 5 метров на находящихся в частной собственности земельных участках (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях);
- временные сооружения вместимостью до 100 человек (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях);
- теплицы максимальной высотой 3 метра и площадью 300 квадратных метров (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях).
Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.
