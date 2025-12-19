В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С Днем рождения!

Примите самые искренние и теплые пожелания!

Крепкого здоровья, счастья, удачи и легкой реализации всего задуманного.

Сердечно благодарим Вас за дружбу.

В этот особенный юбилейный для Комсомолки год оставайтесь с нами!"

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

Ваша политическая карьера - путь лидера, смело идущего вперед, демонстрирующего пример принципиальности, решительности и ответственности за судьбу своей страны, вдохновляющего своей энергией единомышленников и сторонников.

Благодаря Вашему многолетнему самоотверженному труду Азербайджан добился впечатляющих результатов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и повышении авторитета на международной арене.

С признательностью отмечаю Ваше постоянное внимание к вопросам расширения российско-азербайджанского парламентского диалога. С особой теплотой вспоминаю свой визит в Баку в марте 2025 года. Ценю Ваше доброе ко мне отношение.

Желаю крепкого здоровья, больших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного азербайджанского народа.

Примите уверения в моем весьма высоком уважении".

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно идет по пути масштабных преобразований, направленных на развитие национальной экономики и социальной сферы, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета на международной арене.

Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к укреплению российско-азербайджанских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты, расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.

Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С теплотой вспоминаю беседы с Вами, которые всегда проходят в откровенной и доверительной атмосфере. Буду рад возможности продолжить наше конструктивное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".