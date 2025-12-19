Председатель КНР направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
По случаю Вашего Дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.
Под нашим стратегическим руководством китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, политическое взаимодоверие двух стран постоянно укрепляется, взаимовыгодное сотрудничество стабильно продвигается и плодотворно реализуется международное взаимодействие.
В течение этого года мы с Вами дважды встречались, и достигнутые нами важные договоренности эффективно и всесторонне претворяются в жизнь.
Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для достижения новых результатов всестороннего сотрудничества на благо народов двух стран.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".
