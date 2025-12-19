АБР рассматривает финансирование проекта устойчивого развития в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) может выделить 225 тыс. долларов США из Фонда специальной технической помощи для реализации проекта "Укрепление стратегического взаимодействия в интересах достижения целей устойчивого развития в Азербайджане".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на банк, предлагаемая техническая помощь направлена на поддержку разработки в Азербайджане более стратегических, основанных на данных и ориентированных на будущее программ, а также на укрепление потенциала правительства по реагированию на возникающие вызовы в сфере развития.

В случае одобрения инициативы ожидается, что она обеспечит своевременную и качественную аналитическую и консультационную поддержку, что будет способствовать совершенствованию процессов планирования и реализации государственной политики.

Основные результаты проекта предусматривают подготовку целевых аналитических материалов, предоставление технических консультаций, а также расширение высокоуровневого политического диалога и взаимодействия между заинтересованными сторонами.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2024 года АБР утвердил для Азербайджана 71 проект на общую сумму 4,4 млрд долларов США, включая кредиты, гранты, гарантии и техническую помощь в государственном секторе. Действующий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает два кредита и одну суверенную гарантию на общую сумму 613,68 млн долларов США.