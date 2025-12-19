Когда комби может взорваться?

С приближением зимнего сезона опасения пользователей комби возрастают.

Вопрос, который больше всего беспокоит жителей: "Когда может взорваться комби?".

Как сообщает Day.Az, по мнению экспертов, хотя взрывы комбинированных котлов происходят крайне редко, они могут быть опасны при неправильном техническом обслуживании. Опасность комбинированных котлов возрастает в основном в трех случаях:

Если утечка газа не обнаружена вовремя и продолжается длительное время, газ может накапливаться в замкнутом пространстве и воспламеняться в результате искры.

В случаях, когда нарушена циркуляция воздуха, если вентиляция в помещении, где расположен комбинированный котел, плохая, процесс сгорания в устройстве нарушается, и устройство может выйти из строя.

Если давление в системе котла неконтролируемо повышается, когда давление превышает норму, могут возникнуть неисправности, если оборудование не может переключиться в режим самозащиты.

Эксперты напоминают гражданам о нескольких важных правилах для долгосрочной и безопасной эксплуатации котла:

"Прибор следует показывать специалисту не реже одного раза в год. При появлении запаха газа прибор следует немедленно выключить, а газопроводы перекрыть. В помещении, где расположен котел, необходимо постоянно обеспечивать циркуляцию воздуха. Индикатор давления следует часто проверять, и если он выходит за пределы нормы, следует обратиться к специалисту", - считают специалисты.

Эксперты также отмечают, что, поскольку современные котлы оснащены системами безопасности, риск взрыва минимален при правильном использовании.