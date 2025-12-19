В Европе проверят законность этих действий против РФ

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценивает, чтобы решения Евросовета, касающиеся активов России, соответствовали международному праву и не угрожали финансовой стабильности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по ее словам, Центральный банк не должен выражать политические позиции или принимать решения о том, что является уместным, а что - нет.

Его задача, которую он старается выполнять максимально добросовестно, в том числе вне рабочего времени, состоит в том, чтобы реагировать на поступающие запросы и проверять, соответствуют ли любые решения, принятые лидерами, договорам, международному праву и не наносят ли они ущерба финансовой стабильности, пояснила Лагард.