Великобритания рассматривает Азербайджан как ключевое инвестиционное направление

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил торговый представитель Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии лорд Джон Олдердайс.

"Я рад находиться в Баку с моим первым официальным визитом в качестве торгового представителя премьер-министра Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. Этот визит приходится на важный момент в наших двусторонних отношениях - в августе этого года Великобритания и Азербайджан объявили о повышении уровня нашего партнерства до стратегического, что отражает глубину и амбициозность наших экономических связей", - сказал лорд Олдердайс.

Он рассказал о масштабах инвестиций Великобритании в Азербайджан, отметив, что страна уже является крупнейшим прямым иностранным инвестором, вложив более 37 миллиардов фунтов стерлингов, и экономические связи продолжают укрепляться.

"Что особенно интересно, так это развитие нашего партнерства в сферах, где британский опыт соответствует приоритетам Азербайджана. Чистая энергетика является одним из ведущих секторов - амбициозная программа Азербайджана в этой области идеально согласуется с новой промышленной стратегией Великобритании. Мы видим реальную динамику в проектах по возобновляемой энергетике, оффшорных ветроэнергетических цепочках, модернизации электросетей и разработке водородных технологий. Более 50 британских компаний уже работают в этой сфере, и с каждым годом их число растет", - подчеркнул он.

Два проекта ярко иллюстрируют этот процесс. Лорд Олдердайс рассказал о компании Xlinks, мировом лидере в области возобновляемых источников энергии и проектов "зеленых интерконнекторов", которая подписала необязательный меморандум о сотрудничестве с энергетической компанией Green Energy Corridor в рамках инициативы "Зеленый энергетический коридор". Она направлена на вывод морской ветровой энергии Каспия на европейские рынки через четыре страны и Черное море. "Это демонстрирует то, как британские компании привносят опыт в области межсетевых соединений и модернизации энергосистем для укрепления региональной энергетической безопасности и ускорения процесса декарбонизации", - отметил он.

Лорд Олдердайс также подчеркнул вклад Великобритании в устойчивую инфраструктуру: "Знаковое соглашение между Rapid Solutions и SOCAR Green позволит модернизировать водную инфраструктуру Азербайджана - один из самых энергоемких секторов страны. Проект значительно повысит энергоэффективность, поддерживая климатические обязательства Азербайджана, и покажет, как британские инновации в области устойчивой инфраструктуры помогают создавать низкоуглеродные системы, необходимые для долгосрочной устойчивости экономики".

Поддержка диверсификации экономики

"Великобритания является естественным партнером для диверсификации экономики Азербайджана, и я вижу нашу роль в привлечении ведущих мировых экспертов для поддержки трансформации страны в более диверсифицированную и устойчивую экономику, - подчеркнул лорд Олдердайс. - Наши сильные стороны в области чистой энергетики, передового производства, наук о жизни, цифровых технологий и финансовых услуг идеально соответствуют амбициям Азербайджана".

Он рассказал о ключевых проектах и секторах: "Мы уже видим партнерство в действии в сфере чистой энергетики. Такие проекты, как солнечная электростанция "Шафаг" bp и электрификация Сангачальского месторождения, демонстрируют, что наше сотрудничество выходит за рамки углеводородного сырья. Британские компании активно участвуют в планах Азербайджана по экспорту экологически чистой энергии на запад и восток, привнося опыт в области интерконнекторов, морской ветроэнергетики и модернизации электросетей - областях, где Великобритания является мировым лидером. Например, компания Arup сотрудничает с Azerishiq в модернизации распределительных сетей".

Говоря о финансах, здравоохранении и образовании, он добавил, что британские фирмы оказали поддержку банковскому сектору Азербайджана, предоставив экспертные знания по углеродным рынкам, стандартам бухгалтерского учета и развитию рынка капитала. "В области здравоохранения и медико-биологических наук сотрудничество продолжается через постоянный диалог с органами здравоохранения Азербайджана. Образование - наша самая мощная долгосрочная инвестиция в будущее страны. Семьдесят процентов азербайджанских государственных стипендиатов выбирают обучение в Великобритании, а университеты, такие как Университет Уорика, сотрудничают с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, предлагая двойные дипломы по возобновляемым источникам энергии - для подготовки будущего поколения профессионалов, которые будут способствовать этим преобразованиям", - отметил он.

Максимальное использование потенциала Среднего коридора

Лорд Олдердайс подчеркнул ключевую роль Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Европу и Азию. "Великобритания признает стратегическую значимость коридора не только для региональной торговли, но и для энергетической безопасности и устойчивого транспорта, что имеет огромное значение для мировой экономики", - сказал он.

"Британский опыт в логистике, финансировании инфраструктуры и реформе регулирования тесно связан с целями Азербайджана. Компании предоставляют возможности мирового класса в генеральном планировании аэропортов и портов, модернизации железных дорог и интегрированных мультимодальных транспортных систем - инфраструктуры, раскрывающей потенциал коридора", - добавил торговый представитель.

Он отметил, что британские компании лидируют в интеллектуальных системах, ускоряющих перемещение грузов и снижении перегрузки на границах, что важно для конкурентоспособности коридора. "Мы считаем, что долгосрочный успех должен опираться на устойчивый транспорт с низким уровнем выбросов углерода. У Среднего коридора есть шанс стать "зеленым" торговым маршрутом, и британский опыт в устойчивой инфраструктуре может помочь Азербайджану возглавить этот переход", - подчеркнул лорд Олдердайс.

Использование UKEF для стратегических проектов

Торговый представитель рассказал об инструментах финансирования со стороны экспортно-кредитного агентства UKEF: "UKEF - мощный инструмент для углубления сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном. У нас есть кредитная линия для страны на 5 миллиардов фунтов стерлингов. Речь идет не только о финансировании, но и о поддержке масштабных проектов, их привлекательности для подрядчиков и инвесторов, ускорении стратегических инвестиций, способствующих диверсификации экономики".

Он привел пример первой сделки при поддержке UKEF - поставки летного тренажера Boeing 777 для Национальной авиационной академии. "Эта сделка поддерживает авиационный сектор Азербайджана и открывает двери для более глубокого аэрокосмического сотрудничества", - пояснил лорд Олдердайс.

"Проекты в области чистой энергетики особенно хорошо подходят для поддержки UKEF. Независимо от того, идет ли речь о морских ветровых, солнечных, водородных разработках или модернизации электросетей - это крупная инфраструктура, требующая значительных инвестиций и долгосрочной уверенности. Продленный срок финансирования UKEF на 22 года является важным отличием. Транспортная инфраструктура Среднего коридора, цифровые системы, городская модернизация, водная инфраструктура и устойчивое строительство открывают значительные финансовые возможности там, где британские компании обладают опытом", - добавил он.

Британская архитектура и городское развитие

"Британские архитекторы вносят значительный вклад в трансформацию городов Азербайджана. Zaha Hadid Architects, Chapman Taylor, Scott Brownrigg поддерживают ключевые городские проекты, привнося опыт в "зеленое" строительство и устойчивое планирование", - отметил лорд Олдердайс.

Он подчеркнул более широкий эффект: "На выставке Baku Build британские архитектурные компании продемонстрировали решения в цифровом строительстве и информационном моделировании зданий (BIM), которое повышает эффективность, прозрачность и экологичность на протяжении всего жизненного цикла строительства".

В рамках инициативы "Женщины в архитектуре", объявленной во время визита, студентки получили возможность творчески решать проблему нехватки воды в городских застройках. "Тема 'Надежда в каждой капле: искусство и архитектура для перемен' направлена на решение одной из величайших задач нашей эпохи и расширяет возможности будущих женщин-архитекторов", - отметил он.

Участие Великобритании в энергетическом преобразовании Центральной Азии

"Центральная Азия становится крупным центром экологически чистой энергетики. Потенциал солнечной и ветровой энергии региона позволяет ему играть важную роль в глобальном энергетическом переходе. Для Великобритании это открывает возможности для сотрудничества, где наш опыт в возобновляемой энергии, чистом водороде и низкоуглеродной инфраструктуре уже оказывает влияние", - сказал лорд Олдердайс.

Он привел примеры: Genesis разрабатывает проекты по экологически чистому водороду в Казахстане, Mott MacDonald создала генеральный план развития энергетического сектора Узбекистана до 2030 года, а Worley строит ветровую электростанцию мощностью 1,5 ГВт в Узбекистане. "Партнерство Великобритании и Казахстана в области низкоуглеродного водорода демонстрирует стратегическое сотрудничество, объединяющее возобновляемые ресурсы региона с британским технологическим лидерством", - отметил он.

"Британская геологическая служба помогает картировать важнейшие полезные ископаемые для технологий экологически чистой энергетики, а британские компании поддерживают их ответственную добычу и переработку. Это критично, поскольку Центральная Азия обладает запасами ресурсов, необходимых для глобального перехода к нулевому уровню выбросов, и их разработка определит экономические и экологические последствия", - добавил он.

Также лорд Олдердайс отметил сотрудничество в климатической сфере: "Мы помогаем странам региона сокращать выбросы метана в рамках Глобального обязательства по метану, поддерживая существующие энергетические сектора для более устойчивого функционирования. Сочетание природных преимуществ региона и британского опыта в чистой энергетике создает партнерство, способное ускорить превращение Центральной Азии в центр экологически чистой энергетики и одновременно предоставлять коммерческие возможности британскому бизнесу".